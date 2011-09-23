Київська влада планує за два роки оновити рухомий склад метрополітену на 50%

За півтора-два роки рухомий склад столичного метрополітену буде оновлено на 50%. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час відвідин Крюківського вагонобудівного заводу (м. Кременчук, Полтавська область), інформує прес-служба КМДА.

За словами О.ПОПОВА, Київська міськдержадміністрація розпочала реалізацію масштабної програми оновлення і модернізації рухомого складу громадського транспорту. Угоду щодо реконструкції та модернізації вагонів між Києвом та Крюківським вагонобудівним заводом буде підписано найближчим часом.

«За півтора роки завдяки реалізації програми ми оновимо рухомий склад метрополітену на 50%», – сказав О.ПОПОВ, зазначивши, що реалізація програми – важливий крок у напрямку створення сучасної системи громадського транспорту в Києві.

За його словами, на реалізацію програми буде витрачено 1,6 млрд. грн., з яких із міського бюджету – лише третина.

У ході зустрічі голови КМДА з керівництвом Крюківського вагонобудівного заводу обговорювались питання можливостей заводу щодо виробництва рухомого складу для «легкого» метро.

«Ми сьогодні дуже зацікавлені в такому виді транспорту. Зокрема, вирішується питання будівництва «легкого» метро на Троєщині, що дасть змогу вирішити транспортну проблему мешканців масиву вже за 3-4 роки», – сказав О.ПОПОВ.

Особливу увагу він акцентував на можливості організації спільного виробництва трамвайних вагонів Крюківським вагонобудівним заводом та підприємствами Києва. За словами голови КМДА, Києву важливо розвивати промисловість міста. Готовність Крюківського вагонобудівного заводу працювати в тісній кооперації зі столичними підприємствами є дуже важливою для міста.