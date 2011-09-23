АМКУ зобов'язав «Дніпроавіа» забезпечити МАУ виділення слотів в аеропорту Дніпропетровська

Антимонопольний комітет України зобов`язав ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» забезпечити виділення ПрАТ «Міжнародні авіалінії України» на недискримінаційних умовах слотів в міжнародному аеропорту Дніпропетровська відповідно до Правил виділення часових інтервалів на приліт і виліт рейсів у міжнародних аеропортах України.

Про це УНІАН повідомили в АМКУ.

Як зазначають у комітеті, «Дніпроавіа» необґрунтовано не надала МАУ тимчасові інтервали на приліт і виліт чартерних рейсів, зокрема, за маршрутами: Київ - Хургада - Дніпропетровськ, Дніпропетровськ - Шарм-Ель-Шейх - Дніпропетровськ. Йдеться про період льотної навігації IATA Зима 2010-2011 рр.. При цьому компанія не запропонувала конкуренту інших слотів, відзначають у комітеті.

Зокрема, «Дніпроавіа» посилалася на документи, які не є документами, за якими обмежується експлуатація повітряних суден (NOTAM).

За даними АМКУ, підтвердженням можливості надання відповідних слотів для МАУ є те, що в аеропорту міста Дніпропетровська було проведено фактичних злітних операцій значно менше, ніж було заплановано.

Такі дії «Дніпроавіа» містять ознаки порушення конкурентного законодавства, відзначають у повідомленні.

Про результати розгляду зобов`язань компанія повинна повідомити Комітет у двомісячний термін.

«Аеропорт-перевізник повинен забезпечувати вільний доступ до ринку й іншим своїм конкурентам. В іншому випадку ми будемо спілкуватися з «Дніпроавіа» мовою штрафних санкцій. На ринках авіаперевезень правила конкуренції повинні працювати точно і чітко, як годинник», - зазначив перший заступник голови Комітету Рафаель КУЗЬМІН.

Довідка УНІАН. До складу ВАТ «АК «Дніпроавіа» входить аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного. Авіакомпанія має в своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський), готельний і адміністративний комплекси.

«Дніпроавіа» входить в «Українську авіаційну групу».