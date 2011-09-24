“Хмельницькелектротранс” безплатно возитиме пасажирів на День міста

Комунальне підприємство “Хмельницькелектротранс” безкоштовно возитиме пасажирів на День міста, 24 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Цим рішенням виконком доручив «Електротрансу» забезпечити 24 вересня безоплатне перевезення всіх пасажирів, а 25 вересня дітей-школярів віком до 17 років і супроводжуючих їх педагогів на тролейбусних та автобусних маршрутах загального користування, які обслуговуються комунальним підприємством.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня у Хмельницькому відзначають 580-річницю заснування міста.

Серед святкових заходів - програма для дітей з багатодітних та малозабезпечених родин "Діти - наше майбутнє", театралізована хода "Ми славимо наш рідний Хмельницький!", урочисте дійство "Хмельницький! Ти землі подільської краса!".