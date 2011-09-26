Програма розвитку України передбачає підвищення інвестпривабливості Укрзалізниці

Проектом Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, яка була представлена в першому читанні у Верховній Раді України, передбачено здійснити поліпшення управління залізничним транспортом з метою підвищення рівня інвестиційної привабливості національних залізниць.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Зокрема, згідно з проектом, основними завданнями державної політики в напрямі модернізації залізничної інфраструктури стануть: розвиток інфраструктури залізничного транспорту в частині розмежування руху пасажирських і вантажних поїздів; будівництво нового тунелю на залізничній ділянці Бескид - Скотарське; впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів та інших денних неспальних пасажирських поїздів; електрифікація залізниць. Також в програмі закладено оновлення рухомого складу: в тому числі парку тягового рухомого складу, парку вантажних вагонів, парку пасажирських вагонів і потягів.

Як зазначають у відомстві, всі ці проекти будуть реалізовані за власні кошти залізниць і через кредитні програми. Враховуючи це, залізничний транспорт має стати інвестиційно привабливим, відзначають в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 22 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки».

Проект держпрограми визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку країни на 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки. За кожним напрямком державної політики сформульовані також проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Заходи державного регулювання, які реалізуються шляхом застосування економічних та організаційно-правових важелів, повинні закласти основи для сталого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення.