У Пакистані перекинувся автобус: загинуло 30 школярів

У Пакистані внаслідок ДТП із шкільним автобусом загинуло 37 чоловік, зокрема 30 школярів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал "Доонньюз".

Трагедія сталася в районі Каллар Кахар з учнями однієї зі шкіл міста Фейсалабад на сході країни. За інформацією поліції, школярі поверталися в понеділок увечері з колективного пікніка, коли в автобуса, в якому вони їхали, відмовили гальма. Переповнена машина, в якій знаходилися близько 100 чоловік, злетіла із шосе і перекинулася.

Окрім дітей, загинуло шестеро викладачів і директор школи, ще 65 школярів дістали серйозні травми, стан багатьох з них дуже тяжкий, зазначають ЗМІ.

Поганий стан транспорту і доріг, а також низька кваліфікація водіїв стали причинами високої аварійності в Пакистані. На початку червня в ДТП за участю шкільного автобуса на північному сході цієї країни загинуло 14 школярів.