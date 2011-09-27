До кінця року в Києві відкриють станцію метро «Виставковий центр»

27 грудня 2011 року в Києві буде відкрита станція метро «Виставковий центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 27 вересня, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам на брифінгу.

«27 грудня станція запрацює в нормальному режимі й прийматиме людей», - сказав М.АЗАРОВ. Він повідомив, що на цій станції вже повішені освітлювальні прилади і будівельники закінчують будівництво станції. «Раз люстра висить, отже, як кажуть, залишилася дрібничка», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він сказав, що в 2012 році планується відкрити ще дві станції метро на цій лінії, що, за словами глави уряду, дозволить розв’язати транспортну проблему у напрямі Одеської площі.

Крім того, прем`єр-міністр повідомив, що 4 жовтня буде відкрита кільцева лінія міської електрички. Також М.АЗАРОВ відзначив, що найближчим часом буде запущено рух по Подільському мосту.