Через аварію газопроводу вчора був порушений графік руху поїздів ПЗЗ

Вчора о 15.12 на 26 км перегону Бориспіль - Баришівка будівельна організація «Спецбуд», проводячи земельні роботи без узгодження проекту з фахівцями Південно-Західної залізниці, пошкодила магістральний газопровід високого тиску діаметром 1 метр на відстані близько 10 метрів від залізничних шляхів.

Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, це призвело до порушення графіку руху пасажирських, вантажних та приміських поїздів.

Для забезпечення безпеки пасажирів Південно-Західна залізниця з 15.20 призупинила рух поїздів на ділянці Яготин - Баришівка і організувала перевезення пасажирів і вантажів у напрямку з/до Києва через інші ділянки.

Для безпечного виконання аварійних робіт була знеструмлена залізнична електромережа. З метою контролю за ситуацією і для ліквідації наслідків аварії на Південно-Західній залізниці створили оперативний штаб.