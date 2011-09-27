У ДТП в Польщі загинули два українці - ЗМІ

У дорожньо-транспортній події у Польщі загинули два громадяни України.

Як повідомляє ТСН, мікроавтобус, який перевозив українців, потрапив у ДТП в польському селі Дорогуськ біля українсько-польського прикордонного автомобільного переходу "Ягодин-Дорогуськ". У результаті аварії двоє громадян України загинули на місці аварії, а ще дві пасажирки у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні в місті Хелм.

Як повідомили власні джерела ТСН і Polskie Radio, аварія з трагічними наслідками сталася у ніч з неділі на понеділок. Мікроавтобус, в якому українські заробітчани поверталися додому, врізався у вантажівку на автомобільній дорозі у напрямі прикордонного переходу. До кордону залишалося близько одного кілометра.

За словами очевидців, мікроавтобус після зіткнення з причепом вантажівки перетворився на купу заліза.

"Автобус, за кермом якого був 30-річний водій, влетів у TIR (міжнародне позначення вантажівок), який не рухався. Водій був тверезий. Причини ДТП встановлюються", - заявила представник поліції в Хелмі Єва ЧИЖ.

"Водій мікроавтобуса відбувся незначними забоями", - додала вона.

Через аварію основну дорогу до кордону було перекрито на кілька годин. Тому легкові автомобілі були змушені добиратися на прикордонний перехід об`їзними шляхами.

Для вантажівок об`їзну дорогу організовано не було, тому черга на кордон, за даними місцевої поліції, зросла приблизно на один кілометр.