Новий термінал аеропорту «Київ» (Жуляни) запрацює у квітні 2012 року - Попов

Новий термінал аеропорту «Київ» (Жуляни) прийме перших пасажирів у квітні 2012 року.

Про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За його словами, пропускна здатність терміналу - 550 пас/год. Також буде завершено будівництво нової під’їзної дороги, яка зробить його транспортне сполучення з центром міста ще швидшим та зручнішим, підкреслив О.ПОПОВ.

Також він зазначив, що аеропорт «Київ», від якого до центру міста всього 8 км, уже завершив реконструкцію аеродромної частини та щоденно приймає регулярні внутрішні та міжнародні авіарейси, польоти бізнес-авіації.

За словами голови КМДА, сьогодні значну увагу прикуто не лише до реконструкції чи будівництва сучасних транспортних розв’язок, а в першу чергу – до операційного управління потоками транспорту, підвищення комфорту пасажирських перевезень у місті під час Євро-2012. З цією метою у КМДА вже вирішено питання доставки вболівальників від аеропорту «Бориспіль» до НСК «Олімпійський», офіційної фан-зони, центру міста, вирішено питання роботи транспорту загального користування в 1,5 км зоні, визначено режим роботи станцій метрополітену біля фан-зони, вхід на які обмежується (припиняється) після закінчення матчу та інших заходів, а також у випадку виникнення позаштатних ситуацій (раптова зміна погодних умов тощо).

Також О.ПОПОВ зазначив, що Київ готовий продовжити роботу з УЄФА із запровадження «комбі-квитка» на час проведення Євро-2012.

«Ми чекаємо офіційної пропозиції від УЄФА з цього питання», – сказав голова КМДА. Він додав, що Київською міською державною адміністрацією буде вжито усіх необхідних заходів задля забезпечення комфорту киян та гостей столиці, які перебуватимуть у місті під час проведення матчів чемпіонату.