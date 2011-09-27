З листопада посадові оклади залізничників підвищаться ще на 3,5%

Згідно з наказом «Укрзалізниці» від 26 вересня №540-Ц, з 1 листопада 2011 року годинні тарифні ставки і посадові оклади залізничників підвищаться на 3,5%.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі відомства.

За даними відомства, з підвищенням годинних тарифних ставок і посадових окладів зарплата працівників основної діяльності в листопаді складе близько 3500 грн., мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду складе 1220 грн., що вище мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму для працездатних громадян, встановлених у державі з 1 жовтня ц.р., на 23,9%.

Як нагадують в адміністрації, завдяки збільшенню обсягів перевезень з початку року до рівня минулого року і плану, керівництвом області було прийняте рішення про підвищення посадових окладів (тарифних ставок) цього року з 1 квітня на 8% і з 1 липня - на 5%. В цілому, з початку року на кінець 2011 року передбачається підвищення заробітної плати на 20%, тоді як фінансовим планом було закладено - 15%.

За 8 місяців 2011 року середньомісячна заробітна плата працівників основної діяльності на залізницях України склала 3190,6 грн., що більше відповідного періоду минулого року на 16,3%.

Як зазначають в «Укрзалізниці», серед галузей економіки залізничники за рівнем заробітної плати за 8 місяців 2011 року посіли 10-е місце.