Мера Таллінна спіймали на перевищенні швидкості

Автомобіль мера Таллінна Едгара САВІСААРА було зупинено поліцією за перевищення швидкості, повідомляє DELFI.

За інформацією видання, це сталося минулої неділі, 25 вересня, на шосе Таллінн-Нарва. Як повідомили в поліції, Е.САВІСААР їхав зі швидкістю 137 кілометрів на годину за дозволених 90 км.

Мер визнав провину, заявивши, що "подібні дії не мають виправдання". Він закликав інших автомобілістів дотримуватися правил дорожнього руху.

Тепер, за інформацією DzD, меру загрожує штраф, арешт або позбавлення прав терміном до 12 місяців, передає Лента.ру.