Україна приєдналася до Міжнародної конвенції щодо арешту морських суден

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про приєднання України до Міжнародної Конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про приєднання України до Міжнародної Конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна» .

Таким чином з приєднанням України до Міжнародної конвенції до суден, що ходять під прапором України, та суден сторін Конвенції, що плавають українськими водними шляхами, застосовуватимуться єдині уніфіковані правила накладення арешту. Так, судно може бути заарештоване в межах юрисдикції будь-якої з сторін Конвенції лише щодо морських вимог, перелік яких чітко визначений положеннями Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна. Такими, зокрема, є вимоги, що виникають на підставі: збитку, завданого будь-яким судном у результаті зіткнення; загибелі людей або тілесного ушкодження, що заподіяні будь-яким судном або пов’язані з його експлуатацією; загальної аварії; морської позики; буксирування; лоцманства тощо.

При цьому до приєднання України до Конвенції арешт українського судна міг здійснюватися на підставі будь-якої іншої не передбаченої Конвенцією вимоги, яка за законодавством іноземної держави допускала накладення арешту.

Крім того, при приєднанні до Конвенції Україна зберегла за собою право не застосовувати її положення до військових кораблів та інших державних суден, які експлуатуються з некомерційною метою.

Довідка УНІАН. Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна прийнята у Брюсселі в 1952 році та набрала чинності з 1956 року. Нині сторонами Конвенції є 94 країни.