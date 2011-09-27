Європарламент надав рекомендації з метою скорочення ДТП в Європі

Брюссель. Європарламент надав рекомендації з метою подальшого скорочення ДТП на автодорогах Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції Європарламенту, прийнятій сьогодні на сесії в Страсбурзі.

Відповідно до резолюції, депутати, зокрема, рекомендують країнам-членам ЄС і Єврокомісії обмежити швидкість руху автомобілів у житлових кварталах 30 км/год.

Крім того, в резолюції пропонується проводити кожні 10 років огляд зору водіїв, а для водіїв, старше 65 років – кожні 5 років.

Депутати також вважають за необхідне обладнати автомобілі водіїв, викритих в управлінні транспортними засобами в нетверезому вигляді, алкозамками, які не дозволяють людині в п`яному стані завести мотор автомобіля.

На думку депутатів Європарламенту, ці заходи дадуть змогу вдвічі скоротити смертність у ДТП, на 40% - серйозні поранення і на 60% - дитячу смертність на дорогах уже до 2020 року.