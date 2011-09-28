Придніпровська залізниця придбає два локомотиви грузинського виробництва

Парк тягового рухомого складу Придніпровської залізниці цього року обновиться двома локомотивами.

Як повідомив УНІАН прес-центр «Укрзалізниці», відповідну угоду на поставку двох одиниць ВЛ11М/6 було підписано 23 вересня 2011 р. з Тбіліським електровозобудівним заводом (ТЕВЗ).

Згідно з повідомленням, при цьому перший локомотив вже днями буде доставлений у депо Мелітополь. Наступного року ПЗ запланувала закупити ще 26 електровозів ВЛ11М/6.

Як наголошується в повідомленні, в локомотивному депо Кривий Ріг вже експлуатується партія електровозів ВЛ11М/5 і ВЛ11М/6 грузинського виробництва, одержаних упродовж 2007-2009 років.

Довідка УНІАН. Магістральний вантажний електровоз постійного струму ВЛ11М/6 є модифікацією електровоза ВЛ11. Локомотив складається з двох секцій. Для поліпшення умов роботи локомотивних бригад на електровозі встановлено модульні кабіни виробництва ТОВ «ПКПП МДС» (м. Дніпропетровськ). Кабіна розроблялася як окремий модуль з усім необхідним устаткуванням з корпусом з цільного склопластику. Особливої уваги приділено санітарії і протипожежній безпеці.