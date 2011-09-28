«АероСвіт» і бортпровідники компанії домовилися продовжити переговори

Адміністрація авіакомпанії "АероСвіт" продовжує діалог з бортпровідниками. Сторони досягли домовленості про припинення рішення про початок страйку з 00:01 28 вересня і має намір у середу продовжити переговори.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, позиція керівництва "АероСвіту" незмінна: більшість вимог профспілки, насамперед побутового і виробничого характеру, а також частину фінансових претензій – задоволено, підстав для страйку немає.

Як наголошується в повідомленні, предметом обговорення залишається механізм вирішення ряду фінансових проблем, які виникли внаслідок кризи в авіатранспортній галузі 2008-2009 рр. "В цей період жодне підприємство країни не могло собі дозволити виконання в повному обсязі соціальних зобов`язань перед своїми співробітниками, узятих на себе в докризовий час – у період економічного зростання", - наголошується в повідомленні.

Разом з тим, адміністрація не відмовляється від компенсації цих виплат, проте пропонує здійснити їх за узгодженим з профспілками графіком. Керівництво "АероСвіту" має намір досягти з цього питання компромісу з колективом бортпровідників і не допустити зриву програми польотів авіакомпанії.

Водночас адміністрація авіакомпанії вважає неконструктивною позицію окремих профспілкових лідерів, які наполягають на виплаті виниклої заборгованості в оплаті праці одномоментно. "При цьому йдеться про борги не з поточної зарплати, а лише з ряду доплат і компенсацій у попередні роки", - зазначають у компанії.

За даними "АероСвіту", нинішній рівень оплати праці бортпровідників на сьогодні в 2-3,5 разу перевищує середню заробітну платню найманого персоналу в Україні.

Нагадаємо, конференція бортпровідників авіакомпанії «АероСвіт» (Київ) 9 вересня ухвалила рішення почати страйк о 00.00 28 вересня з метою вирішення колективного трудового спору, зареєстрованого ще в лютому п.р.

За даними бортпровідників, авіакомпанія в повному обсязі виконала лише 1 вимогу з 9. У свою чергу, за інформацією «АероСвіту», «більшість позицій, включених у перелік претензій бортпровідників, це або розв`язані проблеми, або такі, що перебувають у стадії обговорення і підготовки документів». У компанії зазначали, що, як і у випадку з недавньою акцією протесту пілотів, «хтось ззовні маніпулює профспілковими активістами авіакомпанії».

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2011 р. відбулася акція протесту пілотів літаків «Боїнг-737» компанії «АероСвіт», через що в першій половині дня не було своєчасно відправлено до 5% рейсів "АероСвіту". Зокрема, профспілка "Ліга Лінійних пілотів" виступила з вимогою індексації виплат, виплати заборгованості. За наслідками переговорів авіакомпанією було підписано меморандум про виплату заборгованості за червень, заборгованості за вислугою років за 2008-2009 рр., заборгованості, пов`язаної з оплатою праці других пілотів «Боїнг-737».