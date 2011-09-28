Залізничні маркетологи вдосконалюють роботу залізниць на ринку транспортних послуг

21-22 вересня 2011 року в м. Одеса (Одеська залізниця) пройшла нарада залізничних маркетологів на тему «Удосконалення організації маркетингової діяльності на залізницях України».

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Засідання проводив заступник начальника головного комерційного управління Андрій МІРОШНИКОВ. За його словами, вирішальним фактором успішної роботи на ринку транспортних послуг є оперативне та адекватне прийняття ефективних стратегічних рішень. Зараз маркетингова структура є частиною виробничої системи і тісно інтегрована в бізнес-процеси залізниці.

«Основними завданнями, які постають перед залізничними маркетологами є розширення комерційної діяльності, вдосконалення планування, задоволення потреб клієнтів, забезпечення стійкого попиту на залізничні послуги, підготовка професійних кадрів для роботи в маркетингових структурах залізниць України», - повідомив А.МІРОШНИКОВ.

На семінар були запрошені вчені-залізничники, фахівці-маркетологи із залізниць Російської Федерації та Казахстану.

Російські колеги поділилися досвідом щодо підвищення оптимізації вантажних перевезень, підвищення використання парку рухомого складу, здійснення комплексних послуг (перевезення + перевалка в порту), укладення з великими вантажовласниками довгострокових контрактів.