Транспортники обговорюють в Одесі розвиток контейнерних перевезень Транссибірською магістраллю

Сьогодні, 28 вересня, в Одесі розпочалося дводенне ХХ пленарне засідання Міжнародної асоціації «Координаційна рада з Транссибірських перевезень» (КСТП).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці», на засіданні планується обговорити перспективи розвитку контейнерних перевезень між країнами Європи, СНД, Балтії, Центральної Азії і Азіатсько-Тихоокеанського регіону з використанням Транссибірської магістралі, питання гармонізації міжнародних процедур оформлення перевезень вантажів тощо.

У засіданні беруть участь понад 200 членів КСТП і представників із 24 країн.

Зокрема, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ у вітальній мові інформував про перспективи розвитку залізничного транспорту в Україні, зокрема, відзначив важливість продовження електрифікації шляхів, що значною мірою впливає на зменшення собівартості перевезень. За його словами, в найближчі п`ять років на українських залізницях буде електрифіковано 4,5 тис. кілометрів шляхів.

Міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН акцентував увагу учасників заходу на нових проектах розвитку міжнародних вантажоперевезень. За його словами, російські залізничники сьогодні працюють над скороченням часу проходження вантажу до пункту призначення через Транссибірську магістраль. У середньому вантаж знаходиться в дорозі 10 діб, а в перспективі буде впроваджений проект «Транссиб за 7 діб», що дасть змогу підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту порівняно з морським.

Президент ВАТ «Російські залізниці», голова КСТП Володимир ЯКУНІН розповів про зростання обсягів контейнерних перевезень Транссибірською магістраллю. Зокрема, в 2010 році Транссибом перевезено в міжнародному сполученні 360 тис. 20-футових контейнерів, що на 36% більше, ніж у 2009-му. У першому півріччі цього року перевезено 219,5 тис. 20-футових контейнерів, що перевищує показник за відповідний період минулого року на 52%.

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК зазначив, що розвиток міжнародних перевезень у напрямку Транссибу сприятиме зростанню контейнерних перевезень і потягів комбінованого транспорту. «Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання у найстисліші терміни підвищити ефективність перевезень залізничним транспортом, модернізувати інфраструктуру і покращувати якість обслуговування клієнтів», - зазначив В. КОЗАК.

Довідка УНІАН. Координаційна рада з Транссибірських перевезень - некомерційна транспортна міжнародна асоціація, заснована в 1997 році Міністерством шляхів сполучення РФ (з 2003 року після реорганізації - ВАТ «Російські залізниці»), Асоціацією європейських Транссибірських операторів, Корейською Асоціацією міжнародних вантажних експедиторів.

Мета КСТП - залучення транзитних зовнішньоторговельних вантажів на Транссибірський маршрут, а також координація діяльності учасників перевезень вантажів Транссибірським маршрутом у міжнародному сполученні для забезпечення високоякісної доставки вантажів і розвитку економічних відносин між країнами Південно-Східної Азії, Далекого і Близького Сходу, Середньої Азії і Європи з використанням інфраструктури російських залізниць. Згідно зі Статутом КСТП, головою Ради на постійній основі є президент ВАТ «Російські залізниці», заступниками голови - президенти експедиторських асоціацій Росії, Європи, Республіки Корея, Японії, що входять до складу КСТП.

Транссибірська залізнична магістраль — залізниця через Євразію, що сполучає Москву і найбільші східно--сибірські і далекосхідні промислові міста Росії. Довжина магістралі 9288,2 км. — це щонайдовша залізниця в світі. У 2002 році завершена її повна електрифікація. На сьогодні Транссиб сполучає Європейську частину, Урал, Сибір і Далекий Схід Росії, а також залізничні виходи до Європи з одного боку, з тихоокеанськими портами і залізничними виходами до Азії.

Технічні можливості Транссибу дозволяють перевозити ним майже 100 млн. тонн вантажів за рік.