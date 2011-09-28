Міністри транспорту України і Росії підписали в Одесі ряд документів

Сьогодні в одеському готелі «Лондонська» віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ і міністр транспорту Російської Федерації Ігор ЛЕВІТІН, які беруть участь у Х пленарному засіданні Підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, підписали ряд важливих двосторонніх документів.

Зокрема, підписані Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю у сфері транспортної безпеки, Протокол Х засідання Підкомісії з питань транспорту, міжвідомчий Протокол про співпрацю в морському і авіаційному пошуку і порятунку на Чорному і Азовському морях, а також актуалізований План заходів щодо реалізації Концепції інтеграції транспортних систем України і РФ на період 2011-2014 років.

Коментуючи підписані документи, І.ЛЕВІТІН зазначив, що “Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю Міністерства інфраструктури України і Міністерства транспорту РФ у сфері транспортної безпеки підтверджує співпрацю тих структур, які займатимуться безпосередньо рятуванням людей на морі і в повітряному просторі. Що стосується взаємодії органів транспортної безпеки, то досягнуті домовленості у сфері антитерористичного захисту транспорту. У цьому документі ми відпрацювали механізм взаємодії при перевезеннях з Росії в Україну і назад, а також захист вантажів і пасажирів».

«Ви ж знаєте, - додав І.ЛЕВІТІН, - що в Росії прийнятий федеральний закон з питань транспортної безпеки. Зараз ми готуємо кадри фахівців і домовилися з Борисом Вікторовичем (КОЛЕСНІКОВИМ - УНІАН) ділитися досвідом роботи з цього досить важливого питання».

Б.КОЛЕСНІКОВ і І.ЛЕВІТІН також беруть участь у роботі ХХ пленарного засідання Координаційної ради з транссибірських перевезень, де обидва міністри виступили зі вступними мовами і за підсумками якого 29 вересня теж буде підписаний протокол.

Учасників «одеського» засідання Координаційної ради з транссибірських перевезень вітав також гендиректор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, з доповіддю перед транспортниками багатьох країн-учасників Міжнародної асоціації КСТП виступив і начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці».