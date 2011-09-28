Залізничники максимально спростили умови пересування вантажів - Козак

Залізничники України максимально спростили умови пересування вантажів країною.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», про це сьогодні, 28 вересня, повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК на ХХ пленарному засіданні Міжнародної асоціації «Координаційна Рада з Транссибірських перевезень» (КРТП).

«Україна вже стовідсотково перейшла на електронний перевізний документ, електронний цифровий підпис. Тепер - завдання вийти з цими напрацюваннями на міжнародний рівень, щоб надавати високий рівень сервісу на міжнародному рівні. Що стосується роботи зі спрощення процедур оформлення на митниці - й далі працюватимемо з Митною службою», - сказав він.

За його словами, українська залізниця здатна забезпечити перевезення вантажів у заявлені клієнтами терміни, нести повну відповідальність за збереження вантажів і готова опрацьовувати збільшення транзитних потоків.

«Україна, як і Росія, налаштована повністю використовувати свій транзитний потенціал. У нас є розвинена інфраструктура, порти, компактна територія... Сьогодні ми вкладаємо кошти в модернізацію інфраструктури, розподіл вантажних і пасажирських потоків, електрифікацію, технічне переоснащення тягового рухомого складу. Наша головна мета - відновлення довіри до залізниці й виведення залізничного транспорту на новий рівень конкурентоспроможності. Для цього ми впроваджуємо нові технології, нову якість сервісного обслуговування, індивідуально працюємо з клієнтами, наприклад, у питаннях переходу на електронний перевізний документ і електронний цифровий підпис. Конкурентоспроможність залізниці й довіра до нас, як до перевізників - питання номер один організації роботи з вантажовідправниками й вантажоотримувачами», - заявив В.КОЗАК.

За його словами, створення оптимальних умов, простота оформлення вантажів залізничним транспортом - це ті новації, які українські залізничники разом із колегами готові запропонувати бізнесу. «Переваги тут очевидні - збільшення обсягів перевезень, відповідно збільшення доходів залізничного транспорту, збільшення надходжень до бюджету й подальший розвиток галузі - це спільна мета й завдання для всіх учасників проектів міжнародних перевезень», - сказав керівник галузі.

Також він зазначив, що українська залізниця готова бути надійним, передбачуваним і стабільним партнером у перевезеннях вантажів, готова пропонувати комплексні мультимодальні схеми доставки «під ключ». «Щодо перспектив - вони тут є й завжди будуть, оскільки транзитний потенціал України - це те, що дане нам об'єктивно. І наше спільне завдання - максимально використовувати наше географічне положення для налагодження оптимальної роботи з клієнтами», - сказав він.