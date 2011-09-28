У Києві 4 жовтня відкриють чергову ділянку міської електрички, що з’єднає 14 станцій

4 жовтня відбудеться відкриття чергового етапу кільцевої міської електрички в Києві, що з’єднає 14 станцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час круглого столу з обговорення питання розвитку транспортної інфраструктури в рамках проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року, організованого КМДА та Інститутом Горшеніна.

“Дуже важливий проект, який реалізується вже сьогодні – 4 жовтня буде його відкриття – це кільцева електричка. 50 км залізничної дороги. 10 локомотивів, які зараз реконструйовані і вийдуть на лінії. І за 50 хвилин можна дістатися до будь-якої станції по кільцю”, - зазначив О.ПОПОВ.

За його словами, рух буде організовано в двох напрямках: “За часовою стрілкою і проти. І це перехрестя з усіма лініями метрополітену і основними напрямками громадського транспорту. Очікується, що пасажиропотік буде на початковому етапі близько 40 тис. людей”.

Він висловив сподівання, що проект й надалі буде розвиватись і що лінія набуватиме популярності у киян та приїжджих.

“Ми змінюємо маршрути громадського транспорту з метою підвезення людей до цієї кільцевої дороги. В тому числі і заради тих людей, які заїжджають в місто вранці і виїжджають ввечері”, - прокоментував голова КМДА.

Він нагадав, що в подальшому планується, що електричка з’єднає 18 посадочних станцій.

“Рухомий склад – це реконструйовані вагони електрички, які експлуатувались на приміських маршрутах, але зараз реконструйовані під міську електричку. Займалась цим Укрзалізниця. Спочатку пустять 10 таких локомотивів. Але в майбутньому ми плануємо мати інший локомотив”, - відзначив О.ПОПОВ.

За його словами, на роботи з реконструкції залізничної дороги, яка існувала, і яка зараз використовуватиметься для міської електрички, а також на прокладання додаткових нових дільниць лінії, заміну контактної мережі було використано приблизно 100 млн. грн. Ще 80 млн. грн. обійшовся рухомий склад.

“Що стосується перспективи розвитку, то це залежатиме від популярності електрички”, - зауважив голова КМДА.

Довідка УНІАН. Проект «Міська електричка» запущений у вересні 2009 року, він об`єднав у Києві станції «Троєщина-Київ-Петрівка». До вересня цього року передбачалося, що лінія обслуговуватиме 12 станцій: «Дарниця», «Лівобережна», «Троєщина», «Київ-Петрівка», «Сирець», «Рубежівська», «Борщагівка», «Київ-Волинський», «Кардачі», «Київ-Пасажирський», «Видубичі» і «Лівий берег», що становлять Північне кільце.

На другому етапі передбачалось відкриття на лінії ще 7 станцій: «Київська Русанівка», «Відрадний», «Київ-Дніпровський», «Оболонь», «Зеніт», «Вишгородська» і «Либідська» - Південне кільце. Другу чергу планується запустити до травня 2012 року.

Довжина повного кільця становитиме 50,8 км. Орієнтовний обсяг перевезень Північним кільцем - 48,2 тис. пас. на добу, Південним – 63,45 тис. пас. Вартість проїзду становитиме від 2 до 3 грн.

16 вересня ц.р. Південно-Західна залізниця поінформувала, що підготувала 13 станцій для роботи «міської електрички».