УЗ пов'язує розвиток міжнародних перевезень із контейнерним і комбінованим транспортом

Розвиток міжнародних залізничних перевезень у напрямку російського «Транссибу» керівництво «Укрзалізниці» пов`язує перш за все з розвитком контейнерних перевезень і поїздів комбінованого транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир ІВАЩУК, виступаючи сьогодні на ХХ пленарному засіданні Міжнародної асоціації «Координаційна рада з Транссибірських перевезень» (КРТП).

«На базі державного центру транспортного сервісу «Ліски» створено логістичні центри з єдиною системою функціонування залізничного й автомобільного транспорту. Завдяки сучасному інформаційному забезпеченню залізничних перевезень їх конкурентна здатність суттєво підвищилася. Саме впровадження інформаційних технологій і електронного документообороту різко скоротило терміни проведення митних процедур», - повідомив він.

Як підкреслив В.ІВАЩУК, першим етапом скорочення процедур стала Угода про електронний обмін даними в міжнародному залізничному вантажному сполученні, підписана «Укрзалізницею» із сусідніми залізничними адміністраціями. Документом передбачена технологія попередньої передачі даних про підхід відправлених вантажів, що дозволило налагодити злагоджену роботу структур «Укрзалізниці» з ВАТ «Російські залізниці». Як запевнив В.ІВАЩУК, повнота інформації практично доведена до 100 відсотків. «Укладено також тристоронню Угоду про інформаційний обмін даними при перевезенні вантажів між «Укрзалізницею», ВАТ «Російські залізниці» і АТ «Казахстантеміржоли», а також подібна взаємовигідна угода з Білоруською залізницею», - сказав він.

Коментуючи на прохання УНІАН перспективи розширення, зокрема, українсько-російського транспортного співробітництва, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ констатував, що «Укрзалізниця» і українські морські торгові порти є частиною транзитного маршруту «Транссибу». Тому Україна, перш за все, концентрує зусилля на електрифікації своїх ділянок залізничних колій заради забезпечення швидкісного руху, а також модернізації морських портів для збільшення обсягів контейнерних та інших перевезень у напрямку транссибірського маршруту.

У свою чергу, міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН акцентував увагу журналістів на «необхідності консолідації зусиль портовиків на півдні Росії та України, оскільки це пов`язані питання – залізничні, автомобільні й взаємодія морських портів». Він уточнив, що обсяги перевалки вантажів у морських портах Росії вже перевищили рівень «радянського періоду».

29 вересня учасники засідання Міжнародної асоціації «Координаційна рада з Транссибірських перевезень» (КРТП) мають намір підписати Протокол №20/2011, проект якого зараз проходить узгодження партнерами по транспортному маршруту.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі почалося дводенне ХХ пленарне засідання Міжнародної асоціації КРТП, де обговорюються перспективи розвитку контейнерних перевезень між країнами Європи, СНД, Балтії, Центральної Азії та Азіатсько-Тихоокеанського регіону з використанням Транссибірської магістралі, а також питання гармонізації міжнародних процедур оформлення перевезень вантажів тощо. У засіданні беруть участь понад 200 членів КРТП і представників фірм із 24 країн.