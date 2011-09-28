Колесніков розраховує спростити митний контроль на напрямку Харків-Москва

Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ розраховує спростити митно-прикордонний контроль також на напрямку Харків-Москва. Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ під час Х засідання Підкомісії з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії, яке відбулося сьогодні, 28 вересня 2011 року, в Одесі.

«Одним з перспективних спільних проектів може бути робота із створення комфортніших умов для перевезення пасажирів залізничним транспортом. Для цього потрібно продовжити роботу щодо спрощення прикордонно-митного контролю на всі потяги Київ-Москва, а також на потяги, які прямують в інших напрямках. Українська сторона, окрім спрощеного контролю на всіх потягах, які прямують маршрутом Київ-Москва, пропонує запровадити аналогічний контроль на напрямку Харків-Москва», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Крім того, до зимової Олімпіади 2014 року і чемпіонату світу з футболу 2018 року Мінінфраструктури також ініціює введення беззупинкового пасажирського залізничного сполучення на маршруті Москва-Курськ-Харків-Лозова-Ілловайськ-Ростов-Адлер. Отже, буде скорочений час у дорозі, а також за рахунок оптимізації прикордонно-митних процедур збільшиться пропускна спроможність.