Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обіцяє “легке метро” на Троєщину за 3 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА сказав сьогодні під час круглого столу з обговорення питання розвитку транспортної інфраструктури столиці в рамках проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року, організованого КМДА та Інститутом Горшеніна.

За словами О.ПОПОВА, зараз фактично ведеться будівництво метрополітену на Троєщину.

«Ми домовились із конструкторами Крюківського вагонобудівного заводу, що вони пропрацюють питання будівництва у Києві «легкого метро». Реалізація цього проекту дозволить мешканцям Троєщини вже за 3 роки мати наземне «метро», – підкреслив О.ПОПОВ.

Голова КМДА, посилаючись на дані спеціалістів, відзначив, що на реалізацію проекту з будівництва лінії метро на Троєщині піде загалом близько 5 років. “Але ми реально обговорюємо початок його реалізації вже з наступного року. Хоча в принципі можна стверджувати, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу – це вже будівництво метрополітену. Тому що перший поверх цього переходу – це лінія метро”, - продовжив О.ПОПОВ.

За його словами, будівництво цього мостового переходу є проектом, що найбільш скоро буде реалізований в столиці. “Для його завершення, будівництва дороги з виходом на Троєщину – потрібно близько 3 млрд. грн. Це те, що ми маємо намір зробити до кінця наступного року”, - сказав керівник міськдержадміністрації.

Він між іншим нагадав, що до кінця цього року буде відкрито нову станцію метро «Виставковий центр», що продовжить Куренівсько-Червоноармійську лінію, а у планах – відкриття у наступному році ще двох станцій у напрямку Теремків.