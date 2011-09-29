Попов доручив розробити документацію з облаштування двох розв’язок на дорозі Київ-Чоп

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив розробити у цьому році проектно-кошторисну документацію щодо облаштування двох транспортних розв’язок в різних рівнях на автомобільній дорозі Київ-Чоп.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це йдеться у відповідних розпорядженнях О.ПОПОВА.

Побудувати розв’язки мають у 2012-2013 роках у межах Києва – на км 15+668 та 20+029.

Будівництво триватиме згідно з Державною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування та у рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Облаштування розв’язок відбуватиметься за рахунок державного бюджету, а замовником робіт виступить Служба автомобільних доріг у Київській області.