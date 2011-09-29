7 листопада з Харкова відкривається прямий авіарейс «Харків – Тель-Авів»

З Міжнародного аеропорту «Харків» 7 листопада відкривається прямий авіарейс «Харків – Тель-Авів».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі аеропорту, відповідна домовленість досягнута між компанією-оператором аеропорту «Нью Системс АМ» (входить до групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО), авіаперевізником «Міжнародні авіалінії України», а також організатором і замовником рейса туроператором «Туристичне агентство Алевтини Броннікової».

Рейси здійснюватимуться літаками Боїнг 737-800.

До кінця цього року виліт із Харкова здійснюватиметься 1 раз на тиждень щопонеділка о 6.00. Зворотний рейс із Тель-Авіва до Харкова вилітатиме щопонеділка о 9.10. Розклад польотів на 2012 рік наразі перебуває в розробці.

Пасажири рейса «Харків – Тель-Авів – Харків» зможуть користуватися послугами VIP-терміналу, який 26 вересня 2011 року після реставраційних робіт було відкрито за участі президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ.

Нагадаємо, що розширення географії прямого авіаційного сполучення Міжнародного аеропорту «Харків» проходить у рамках програми розвитку повітряних воріт Слобожанщини. Ця програма дозволяє реалізовувати заявлений інвестором і куратором об`єкту О.ЯРОСЛАВСЬКИМ курс на розширення авіасполучень між Харковом і найбільш популярними серед харків`ян курортами і ключовими європейськими містами. Відповідно до цієї програми, лише цього року було налагоджено регулярне сполучення між Харковом і Дубаї (ОАЕ), Батумі (Грузія), Києвом (аеропорт Жуляни), відновлено регулярний рейс «Харків – Єреван».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) заснована в 1992 році й на сьогоднішній день є провідною авіакомпанією України. Основний напрямок діяльності МАУ – здійснення пасажирських і вантажних перевезень. Компанія володіє 19 літаками «Боїнг-737» різних модифікацій. 100% акцій авіакомпанії належать приватним особам. МАУ пропонують понад 3000 напрямків перельотів і виконують понад 500 рейсів на тиждень.