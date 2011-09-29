«АероСвіт» розраховує сьогодні підписати фінальний меморандум із бортпровідниками

Авіакомпанія «АероСвіт» розраховує сьогодні підписати фінальний меморандум щодо врегулювання спірних питань із бортпровідниками авіакомпанії.

Про це в коментарі УНІАН повідомив помічник генерального директора "АероСвіту" у зв`язках із громадськістю Сергій КУЦИЙ.

«До кінця дня сторони мають намір підписати фінальний меморандум щодо врегулювання всіх спірних питань. Одним із пунктів меморандуму буде піврічний графік погашення заборгованості з оплати праці, що виникла в кризові роки», - зазначив він. Орієнтовна сума заборгованості, за даними авіакомпанії, - близько 9 млн. грн.

Крім того, С.КУЦИЙ повідомив, що ще 19 вересня авіакомпанія подала позов до суду щодо легітимності страйку бортпровідників, мотивуючи це тим, що протестуюча сторона не задіяла всі інструменти для того, щоб досягти компромісу. В зв`язку з цим, бортпровідникам рекомендовано утриматися від проведення акції до ухвалення судового рішення.

Нагадаємо, конференція бортпровідників авіакомпанії «АероСвіт» (м. Київ) 9 вересня ухвалила рішення почати страйк о 00.00 28 вересня з метою вирішення колективного трудового спору, зареєстрованого ще в лютому ц.р.

27 вересня адміністрація авіакомпанії "АероСвіт" і бортпровідники досягли домовленості про припинення рішення про початок страйку з 00:01 28 вересня і продовження переговорів. Предметом обговорення залишається механізм вирішення низки фінансових проблем, що виникли внаслідок кризи в авіатранспортній галузі в 2008-2009 рр. В авіакомпанії повідомляли, що адміністрація не відмовляється від компенсації цих виплат, проте пропонує здійснити їх за узгодженим із профспілками графіком. Разом із тим, адміністрація авіакомпанії вважає неконструктивною позицію окремих профспілкових лідерів, які наполягають на виплаті виниклої заборгованості з оплати праці одномоментно.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2011 р. відбулася акція протесту пілотів літаків «Боїнг-737» компанії «АероСвіт», через що в першій половині дня не було своєчасно відправлено до 5% рейсів "АероСвіту". Зокрема, профспілка "Ліга Лінійних пілотів" виступила з вимогою індексації виплат, виплати заборгованості. За результатами переговорів авіакомпанією було підписано меморандум про виплату заборгованості за червень, заборгованості за вислугою років за 2008-2009 рр., заборгованості, пов`язаної з оплатою праці других пілотів «Боїнг-737».