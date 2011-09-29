Україна вітає ініціативу «Хюндай» щодо створення СП - Азаров

Україна вітає ініціативу корпорації «Хюндай» щодо створення спільного підприємства в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Корея КІМ Хван Сіком.

«Ми вітає ініціативу корпорації «Хюндай» щодо створення спільного підприємства в Україні», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він зазначив, що Україна зацікавлена співробітничати з Кореєю в галузі авіабудування.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з прем`єр-міністром Кореї КІМ Хван Сіком запросив Президента Республіки Корея ЛІ Мен Бака відвідати Україну з державним візитом.