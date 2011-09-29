Україна зацікавлена у створенні СП з Кореєю із виробництва поїздів – Азаров
13:45, 29 вересня 2011Транспорт/Звя'зок
0
Україна зацікавлена у створенні на своїй території спільного підприємства з Кореєю з виробництва поїздів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром Республіки Корея КІМ Хван Сіком.
Він відзначив, що в 2012 році Україна планує придбати у Кореї 6 поїздів.
«Але скажу відверто, ми більше зацікавлені у створенні спільних виробництв на території України, оскільки самі маємо в своєму розпорядженні відповідні підприємства, здатні виробляти високотехнологічні поїзди», - сказав М.АЗАРОВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter