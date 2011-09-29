УЗ до кінця року розраховує запровадити електронний документообіг при транзитних перевезеннях

«Укрзалізниця» до кінця року розраховує запровадити практику електронного документообігу при транзитних перевезеннях.

Як повідомляє прес-служба відомства, про це сказав генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК під час міжнародної конференції ХХ пленарного засідання Міжнародної асоціації «Координаційна Рада з Транссибірських перевезень» (КРТП).

«Ще влітку 2011 року «Укрзалізниця» перейшла на 100-процентне використання електронного документообігу на внутрішніх перевезеннях і розраховує до кінця року запровадити цю практику в перевезеннях транзитних вантажів, зокрема з Російською Федерацією. До кінця року всі кордони будуть переведені на електронний підпис», - повідомив В.КОЗАК.

У першому півріччі 2012 року «Укрзалізниця» планує створити єдиний розрахунковий центр, а на його базі - логістичний центр, який працюватиме з експедиторами й вантажоперевізниками й займатиметься як транзитними, так і внутрішніми перевезеннями.

Серед найближчих планів «Укрзалізниці» гендиректор підприємства також відзначив розвиток колій у напрямку портів Одеси для залучення додаткових транзитних вантажів. «Зараз ми прокладаємо близько 60 км других колій і весь потік, що йтиме з Росії - всі направлятиметься на одеські порти вже по двоколійній електрифікованій ділянці... Наступного року ми починаємо електрифікацію ділянки від Криворіжжя до одеських портів із тим розрахунком, щоб збільшити переробну здатність для транзитних вантажів із Росії та Білорусі на одеські порти", - сказав В.КОЗАК.

Він також нагадав, що почалося будівництво двоколійного Бескидського тунелю, що дозволить збільшити перевезення до країн ЄС.