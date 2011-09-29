Козак: форуми міжнародної асоціації КРТП - майданчик для вирішення актуальних питань

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК вважає засідання міжнародної асоціації «Координаційна рада з Транссибірських перевезень» майданчиком для вирішення актуальних питань.

Таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції, підбиваючи підсумки ХХ пленарного засідання міжнародної асоціації КРТП.

«Засідання міжнародної асоціації «Координаційна рада з Транссибірських перевезень» стало найбільшим майданчиком для вирішення актуальних питань та проведення мною і моїми заступниками десятків ділових зустрічей з партнерами - представниками залізничних адміністрацій країн СНД, Євросоюзу і великих операторських компаній», - сказав В.КОЗАК.

Гендиректор УЗ зазначив, що вони обговорили ряд ділових пропозицій, як експедиторських компаній, так і державних транспортних структур, і з урахуванням виявленого інтересу адекватно реагують, не відкладаючи рішення. За його словами, головне - це обсяги перевезень і сервіс, який можна зараз надати.

В.КОЗАК констатував зростання на 14% рівня обсягу транзитних перевезень, зокрема, з російськими партнерами, у порівнянні з показниками за аналогічний період минулого року. «Хоча бачимо і незадіяні резерви - є над чим працювати. За повного взаєморозуміння ми здатні суттєво збільшити обсяги вантажних перевезень», - сказав В.КОЗАК.

За словами гендиректора «Укрзалізниці», успішному виконанню завдань українськими залізничниками сприяв перехід на 100-відсоткове введення електронного вантажного документа з електронним підписом. До кінця року електронний підпис буде також використовуватися при ділових контактах з партнерами із сусідніх країн.

А в першому півріччі 2012 року УЗ має намір ліквідувати безліч СПД, що діють поки в її структурах, і ввести Єдиний розрахунковий центр, на базі якого буде також створено Аналітичний центр для тіснішої роботи з компаніями-експедиторами та операторами.

В.КОЗАК також зазначив, що «розпочато будівництво бескидного тунелю через карпатський перевал, оскільки тунель, який зараз використовують, побудували ще в 1890 році.

Що ж до самого форуму, то високу оцінку йому дав також голова КРТП - президент ВАТ «Російські залізниці» Володимир ЯКУНІН, президент Асоціації транссибірських експедиторів та операторів Європи Вернер АЛЬБЕРТ та інші члени КРТП.