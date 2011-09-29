ВОЛЯ за 3 роки інвестує в технічний розвиток близько 300 млн. грн.

Протягом 3 років компанія ВОЛЯ інвестує в технічний розвиток близько 300 млн. грн.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

За її словами, ВОЛЯ приступила до масштабного технічного переозброєння з метою поліпшення якості послуг. Це ще один важливий пріоритет компанії.

Серед останніх відчутних змін у цьому напрямі стало збільшення в кілька разів швидкості доступу в інтернет і для нових, і для існуючих клієнтів, яке було запущено у вересні в масштабах країни. Компанія, зокрема, продовжує подальше впровадження нового інтернет-протоколу DOCSIS 3.0 і збільшення швидкості доступу в інтернет до 150 Мбіт/с не тільки в Києві, а й у ряді регіонів, зокрема: у Севастополі, Львові, Вінниці, і найближчим часом у Донецьку.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним загальноукраїнським телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний та голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.