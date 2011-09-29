Москва. Учасники СП зі створення широкої залізничної колії до Відня підтвердили свої наміри щодо реалізації проекту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Російської залізниці (“РЖД”), за підсумками засідання наглядової ради спільного підприємства з реалізації проекту продовження «широкої» колії до Відня, яке відбулося в Одесі в рамках XX пленарного засідання Координаційної ради з транссибірських перевезень.

Зацікавлені сторони підтвердили свої наміри щодо реалізації проекту і обговорили хід передпроектних напрацювань. Радою вирішено до кінця 2011 року визначити подальші кроки і механізми здійснення проекту.

Наголошується, що проект будівництва колії шириною 1520 мм від словацького міста Кошице до Братислави і Відня перебуває у стадії активного опрацювання. Робота ведеться в рамках створеного чотиристороннього спільного підприємства (Австрія, Словаччина, Україна, Росія).

Як відзначили в «РЖД», за наслідками передпроектного дослідження Roland Berger Strategy Consultant будівництво нової лінії дозволить залучити на маршрут від 16 до 24 млн. тонн додаткових вантажів до 2050 року. Зрештою, додаткові економічні переваги від реалізації проекту одержать 33 країни Східної і Центральної Європи, Центральної Азії і Далекого Сходу, а також Росія.

За оцінками ВАТ «РЖД», реальним терміном доставки вантажів з Європи до Азії і у зворотному напрямі стане 13-14 діб, а вивільнення оборотних коштів, залежно від вартості вантажів, становитиме від $100 до $1000 з одного контейнера. При цьому по території Росії планується здійснювати транзит вантажів від східних кордонів і портів лише за 7 діб. Для цього розроблена і упроваджується спеціальна програма з формування нового транспортного продукту «Транссиб за 7 діб».

Як повідомляв УНІАН, компанія Roland Berger у грудні 2010 р. завершила обґрунтування інвестицій проекту будівництва залізничної колії шириною 1520 мм на території Словаччини і Австрії до Відня, згідно з яким вартість нової залізниці, яка має пройти по території Словаччини разом з існуючою "європейською" колією, оцінюється в 6,3 млрд. євро. Додатково потрібно 240 млн. євро для організації вантажних терміналів і 130 млн. євро для закупівлі рухомого складу.

Голова “РЖД” Володимир ЯКУНІН прогнозував, що проектування широкої колії стандарту 1520 мм від Кошице (Східна Словаччина) до Відня (Австрія) може розпочатися у 4-му кварталі 2011 року.

Довідка УНІАН. Залізничні адміністрації РФ, України, Словаччини і Австрії у травні 2009 р. підписали меморандум про створення СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH з метою обґрунтування інвестицій у проект добудови широкої колії від Кошице до Відня. Продовження широкої колії до Європи до 2050 року дозволить залучати 16 млн. тонн вантажів щороку, а у разі "оптимістичного сценарію" вантажопотік може становити 24 млн. тонн на рік.

На більшості залізниць Європи використовується колія шириною 1435 мм, а в Росії, країнах СНД, Балтії і Фінляндії – колія 1520 мм. Новий маршрут дозволить скоротити час доставки вантажів з Азії до Європи і у зворотному напрямі до 15 днів (сьогодні з використанням альтернативного морського маршруту цей термін становить 30 днів).

Планується, що будівництво нової лінії проходитиме в 2013-2015 рр. З 2016 року розпочнеться здійснення комерційних перевезень.