В Австралії страйк співробітників найбільшої авіакомпанії призвів до затримок рейсів

В Австралії тисячі пасажирів міжнародних і внутрішніх рейсів зіткнулися сьогодні із затримками і скасуванням польотів – у зв`язку зі страйком наземних служб найбільшої в країні авіакомпанії Qantas.

Як передає радіо «Свобода», за оцінками Qantas, годинний страйк позначився на 8,5 тис. пасажирах.

Страйки членів одразу трьох профспілок – пілотів, інженерів і Союзу працівників транспорту – викликані планами авіакомпанії скоротити тисячу робочих місць. Пілоти мають намір продовжувати страйки, поки з ними не погодять фінансові умови звільнення.

Раніше цього тижня міжнародні рейси з Австралії відкладалися у зв`язку зі страйком співробітників прикордонних служб.