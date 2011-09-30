В Австралії страйк співробітників найбільшої авіакомпанії призвів до затримок рейсів
10:22, 30 вересня 2011Транспорт/Звя'зок
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В Австралії тисячі пасажирів міжнародних і внутрішніх рейсів зіткнулися сьогодні із затримками і скасуванням польотів – у зв`язку зі страйком наземних служб найбільшої в країні авіакомпанії Qantas.
Як передає радіо «Свобода», за оцінками Qantas, годинний страйк позначився на 8,5 тис. пасажирах.
Страйки членів одразу трьох профспілок – пілотів, інженерів і Союзу працівників транспорту – викликані планами авіакомпанії скоротити тисячу робочих місць. Пілоти мають намір продовжувати страйки, поки з ними не погодять фінансові умови звільнення.
Раніше цього тижня міжнародні рейси з Австралії відкладалися у зв`язку зі страйком співробітників прикордонних служб.
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