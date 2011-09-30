У Чернігівській області відкрили мостовий перехід через річку Удай на автомобільній дорозі Прилуки-Срібне-Обухове.

Як повідомила УНІАН прес-служба Чернігівської обласної держадміністрації, це єдиний міст, який забезпечує транспортний зв`язок мешканців південних територій з іншими районами та обласним центром.

Загальна кошторисна вартість робіт склала 28 млн. грн.

У 2008 році мостовий перехід був демонтований як аварійний і за урядовим розпорядженням включений до переліку об`єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг державного та місцевого значення. Однак, через брак коштів міст залишався недобудованим. Протяжність об`їзду становила близько 40 кілометрів, що надзвичайно ускладнювало транспортне сполучення.

Голова облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО назвав відкриття мосту гідним продовженням низки добрих справ до 20-річчя Незалежності України, і зауважив, що ця подія - реальний результат спільної узгодженої роботи обласної та районної державних адміністрацій, депутатського корпусу, органів місцевого самоврядування, проектантів, замовників та підрядних організацій.