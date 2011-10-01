Біля берегів Гвінеї пірати пограбували судно з українським екіпажем

Біля берегів Гвінеї пірати здійснили напад та пограбували судно „Thor Light” з українським екіпажем.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За повідомленням Посольства України в Гвінейській Республіці, напад на судно „Thor Light” (прапор – о.Мен) стався 30 вересня. Екіпаж судна 11 осіб – усі громадяни України.

За інформацією дипустанови, злочинці, які перебували на судні близько 40 хвилин, завдали легких тілесних ушкоджень екіпажу та залишили корабель.

У даний момент „Thor Light” знаходиться на рейді Автономного порту м. Конакрі. Компанією-оператором вирішено питання щодо забезпечення судна збройною охороною.

Посольством спільно з адміністрацією порту м. Конакрі вживаються заходи щодо якнайшвидшого швартування судна під розвантаження, під час якого працівники дипустанови відвідають екіпаж.