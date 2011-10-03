У Грузії дозволили їздити за кермом без прав і техпаспорта

Грузія стала першою в світі країною, де автолюбителям більше не потрыбно під час їзди мати при собі водійські права і техпаспорт.

Як повідомляє NEWSru, про це оголосив у Тбілісі міністр внутрішніх справ Вано МЕРАБІШВІЛІ.

Тепер кожен патруль дорожньої поліції в Грузії оснащений спеціальним бортовим комп`ютером з базою даних. Як пояснював раніше міністр, патруль буде запитувати у водія ім`я, по батькові та за комп`ютером звіряти, має людина, що сидить за кермом, водійські права, чи ні.

Це нововведення спрямоване на полегшення життя водіїв і є частиною реформ, що проводяться в структурі правоохоронної системи. Досі за водіння автомобіля без водійських прав законом країни передбачався штраф в 15 ларі (9 доларів).