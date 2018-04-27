Крюківський вагонобудівний "прискорюється"

Наприкінці вересня Крюківський вагонобудівний завод відзначив 10-ти річчя пасажирського вагонобудування.

- Завод, що має 140-річну історію, відзначає сьогодні ще і 10-річчя пасажирського вагонобудування. Це його друге життя, друге дихання. Час змінюється, транспорт стає динамічним і швидкісним. Колись ми тільки мріяли про 160 км/год, але сьогодні з Києва до Кременчука ми з цією швидкістю проїхали 60% шляху. Тому очікуємо від вас більше швидкісних поїздів, - зазначив присутній на урочистостях перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко.

Символічно, що "Укрзалізниця" і Крюківський вагонобудівний завод в цей день підписали ще й меморадум про співробітництво в сфері швидкісного вагонобудування. З боку залізничного відомства документ скріпив підписом його гендиректор Володимир Козак, КВБЗ - голова наглядової ради Володимир Приходько.

Як заявив пізніше на прес-конференції В. Приходько, в меморандумі йдеться про підтримку державою швидкісного залізничного руху. «У перспективі завод зможе поставляти швидкісні вагони «Укрзалізниці», - сказав він.

Зі свого боку В. Козак додав, що «Укрзалізниця», в разі відповідного держфінансування, готова до закупівель вітчизняного рухомого складу: «Якщо будемо закуповувати, то тільки вагони КВБЗ», - підкреслив він.

За інформацією К. Єфименко, до 2015 року держава планує придбатив Крюківського вагонобудівного заводу 25 пасажирських вагонів, які зможуть розвивати швидкість до 160-200 км/год. «Вагони будуть поставлені Донецькій та Південно-Західної залізницям і їздитимуть з Києва на Донецьк, Сімферополь та Москву», - повідомив перший заступник міністра.

За інформацією голови НР підприємства Крюківського вагонзаводу В. Приходька, за останні десятиліття підприємство, в першу чергу, для потреб «Укрзалізниці» і метрополітенів України створило необхідні сучасні виробничі потужності з випуску 300 одиниць пасажирського транспорту в рік. У виробництво було вкладено понад 740 млн. грн. власних коштів, до роботи залучено понад 20 тис. робітників. Протягом 10 років освоєно 32 моделі і 24 модифікації пасажирських вагонів, 4 моделі вагонів метро, 7 моделей візків, у тому числі на пневматичному підвішуванні.

З історії КВБЗ. У 1992 р. в Україні в рамках комплексної цільової науково-технічної програми «Розвиток залізничного транспорту України» розпочалося створення українського пасажирського вагона. Головним підприємством в області розробки і виготовлення визначено Крюківський вагонобудівний завод. Разом з КВБЗ до створення нової для України наукомісткої продукції підключилися ще двадцять підприємств-суміжників, державне підприємство «УкрНДІ», а також Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна. Проте роботи велися мляво, ситуація з дефіцитом пасажирських вагонів в Україну ставала все критичнішою.

Переломним моментом вітчизняного вагонобудування було призначення на посаду генерального директора «Укрзалізниці» Г. Кірпи, а також відвідування в кінці 2000 р. Крюківського вагонобудівного заводу Президентом України Л. Кучмою. У лютому 2001 р. прийнято рішення про початок виготовлення пасажирських вагонів силами українських виробників, до постачання інтер`єру була залучена польська компанія PESA.

Постійна участь і допомогу у вирішенні різних питань з боку «Укрзалізниці» і наукових організацій привели до першого значимого результату - виготовлення до 10 річниці Незалежності України в серпні 2001 р. першого вітчизняного пасажирського вагона. А вже в червні 2002 р. Державна міжвідомча комісія видала дозвіл на виробництво 5 моделей вагонів, з яких було сформовано 2 експреса для швидкісного маршруту Київ-Харків. У 2003 році з вагонів виробництва КВБЗ були сформовані 2 експреса, які зв`язали Київ з Дніпропетровськом, скоротивши тривалість перебування у дорозі до 5 годин. При організації цього маршруту вперше була реалізована технологія перевезення особистих автомобілів пасажирів у спеціальному вагоні, що входить до складу поїзда.

У цьому ж 2003 році був створений спеціальний пасажирський вагон для перевезення службових автомобілів перших осіб держави. Його конструкція дозволяє максимум протягом 20 хвилин забезпечити вивантаження чи завантаження автомобілів супроводу на будь-якому залізничному переїзді.

У 2004 році на базі спільно розробленого з «Укрзалізницею» технічного завдання був виготовлений перспективний зразок пасажирського вагона серії 788 з плоскими бічними стінами, притульно-зсувними вхідними дверима, централізованою системою енергопостачання, системою опалення вагона на базі електричного котла і резервної системи працює на рідкому паливі .

Паралельно від "Укрзалізниці" у 2005 році надійшло замовлення на створення «Столичного експреса», який став візитною карткою України на маршруті Київ-Москва, створивши конкуренцію сучасним пасажирським вагонам російського виробництва.

За підсумками 2005 року за створення сімейства пасажирських вагонів для швидкісного руху групі фахівців "Укрзалізниці", Дніпропетровського університету залізничного транспорту, УкрНДІ, Крюківського вагонобудівного заводу присуджено Державну премію.

Навесні 2010 КВБЗ отримав дозвіл на серійний випуск вагона моделі 61-788Б «Мета». Це спальний вагон з кузовом з гладкою обшивкою, вклеєними вікнами. Оснащений пасажирськими візками Крюківського вагонобудівного заводу. На випробуваннях з легкістю подолав бар`єр швидкості 160 км/год. У цьому ж році дозволено виробництво плацкартного вагона підвищеної місткості. Це спільний проект КВБЗ і Гомельського вагоноремонтного заводу.

У 2010 році колектив заводу ухвалив рішення про створення нової для України продукції - міжрегіональних двосистемних електропоїздів підвищеної комфортності для експлуатаційної швидкості 200 км/год. В їх конструкцію закладено технічні рішення, що дозволяють говорити про реальний підвищення експлуатаційних швидкостей для такого рухомого складу до 220 км/год, а також міжрегіональних поїздів локомотивної тяги підвищеної комфортності для експлуатаційної швидкості 200 км/год.

Електропоїзди будуть обладнані кузовами з нержавіючої сталі, пасажирськими візками з пневматичним підвішуванням, герметичними міжвагонні переходами, модульними туалетними кабінами з екологічно чистими вакуумними туалетами, сучасною системою «клімат-контроль» і повітряною системою опалення, пасажирські місця будуть обладнані розетками для живлення мобільних телефонів і ПК, а самі пасажири - системою харчування, аналогічній тій, яка використовується на авіалініях.

Олег Булашев (УНІАН)