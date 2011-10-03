Директором B2B напряму ВОЛІ призначений Дмитриченко

Директором B2B напрямку компанії ВОЛЯ, провідного українського загальнонаціонального провайдера кабельного телебачення та інтернету, призначений Михайло ДМИТРИЧЕНКО.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна Сігда.

За її словами, М.ДМИТРИЧЕНКО буде відповідати за організацію B2B напряму, надання бізнес-клієнтам технічних рішень, що відповідають потребам їхнього бізнесу. Це призначення дозволить компанії вивести на новий якісний рівень послуги сегмента B2B, який протягом останнього року демонструє зростання на українському ринку.

Як зазначила А.Сігда, ВОЛЯ сьогодні займає сильні позиції на ринку послуг для бізнесу, пропонуючи комплекс таких затребуваних послуг, як широкосмуговий доступ в інтернет, цифрове телебачення та послуги дата-центру більше 10 тис. бізнес-клієнтам. ВОЛЯ прийняла рішення посилити B2B напрям, в рамках комплексної програми змін, до якої компанія приступила цього року.

За словами генерального директора компанії ВОЛЯ Еріка Франке, «ми вирішили вивести на новий рівень розвитку наш B2B напрямок», для того, аби надати бізнес-клієнтам кращі продукти і кращий сервіс. За даними Е.Франке, в сегменті B2B ВОЛЯ орієнтована на послуги для малого та середнього бізнесу і має досвід у цій галузі.

Е.Франке також повідомив, що компанія буде розширювати перелік, аби надати своїм бізнес-клієнтам інструменти, необхідні для успішної роботи.

М.ДМИТРИЧЕНКО закінчив Київський національний економічний університет. З 2000 року працював в Golden Telecom, з 2004 року - в компанії Equant Telecom Ukraine (Orange Business Services, France Telecom Group) в якості регіонального менеджера. З 2006 року працював в компанії «Телесистеми України» (ТМ PeopleNet), менеджером з корпоративних продажів. У 2007 року він зайняв посаду директора з продажу та обслуговування клієнтів у компанії «УВК», група «Фоззі» (вантажоперевезення, логістика), і з 2010 року працював директором з продажів у компанії Servus Systems Integration (банківські платіжні системи).

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним загальнонаціональним провайдером і надає комплексну мультисервісну послугу: інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний та голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.