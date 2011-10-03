ПЗЗ скоригувала розклад приміських поїздів у напрямку Житомира та Фастова

Південно-Західна залізниця скоригувала розклад руху поїздів приміського сполучення, які курсують у напрямку Житомира та Фастова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Як наголошують у повідомленні, з 5 жовтня 2011 року, електропоїзди підвищеного комфорту № 861/862 Київ - Житомир - Київ, № 884/885 Дніпропетровськ - Київ - Фастів та № 883 Фастів - Житомир курсуватимуть щоденно, крім вівторка та середи. Надалі, починаючи з 9 жовтня 2011 року, електропоїзди підвищеного комфорту № 884/885 Дніпропетровськ - Київ - Житомир курсуватимуть лише щонеділі, а з 10 жовтня електропоїзд підвищеного комфорту № 883 Фастів - Житомир курсуватиме тільки щопонеділка.

Крім того, з 6 жовтня Південно-Західна залізниця за зверненням жителів селища Корнин вводить додаткову зупинку електропоїздів підвищеного комфорту № 861/862 Київ - Житомир - Київ і № 884 Житомир - Київ на станції Корнин. За ст. Корнин електропоїзди підвищеного комфорту зупинятимуться за таким розкладом: № 861 Київ - Житомир - в 19:31, № 862 Житомир - Київ - в 6:48, № 884 Житомир - Київ - в 21:12.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів стежити за змінами, які відбуваються у розкладі руху поїздів приміського сполучення, і уточнювати інформацію про курсування поїздів на Столичному та приміських вокзалах залізниці.