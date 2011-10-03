На ПЗ попереджено крадіжок вантажів і устаткування на суму понад 420 тис. грн.

На Придніпровській залізниці за 9 місяців 2011 р. співробітники відомчої воєнізованої охорони попередили 473 факти крадіжки вантажів і устаткування залізниці на суму понад 420 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

За вказаний період затримано 484 розкрадача майна ПЗ.

За інформацією прес-центру, в основному, зловмисники були спіймані на місці злочину під час крадіжок з вагонів кам`яного вугілля, зернових культур, металобрухту, феросплавів.

Серед обладнання залізниці найбільшим попитом у розкрадачів користувалися дорогі дросель-трансформатори.

27 вересня на станції Чаплине (Дніпропетровська обл.) оперативна група стрілецької команди спільно з міліцією попередила крадіжку більше 300 кг вугілля, що двоє зловмисників скинули з вагона. Розкрадачів затримали на місці злочину.