Експлуатація українського супутника «Січ-2» почнеться наприкінці жовтня

Москва. Експлуатація українського супутника дистанційного зондування землі «Січ-2» почнеться наприкінці жовтня.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав у Москві голова Державного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ.

«Зараз закінчуються його льотні випробування, і я думаю, що десь наприкінці жовтня ми почнемо його експлуатувати як належить – за заявками міністерств», - сказав Ю.АЛЕКСЄЄВ.

Він зазначив, що супутник дистанційно зондуватиме Землю – робитиме знімки, визначатиме забрудненість атмосфери, визначатиме схожість корисних копалин.

За його словами, для цього супутника також передбачена ціла наукова програма.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня українсько-російська ракета «Дніпро» вивела на орбіту український супутник «Січ-2». Ракета стартувала з пускової бази «Ясний».

«Січ-2» - це супутник дистанційного зондування Землі, розроблений КБ «Південне» і виготовлений на «Південмаші» в кооперації з іншими українськими підприємствами.