Москва. Український супутник зв`язку буде запущений у листопаді 2012 року.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ заявив у Москві голова Державного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ.

«Дійсно, уряд України прийняв пропозицію канадської сторони, яка дасть кредит. Був проведений тендер, і його виграло Красноярське ВАТ «Інформаційні супутникові системи імені академіка М.Решетньова», яке його (супутник) безпосередньо виготовить. Супутник буде запущений у листопаді 2012 року», - сказав Ю.АЛЕКСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна успішно вивела на орбіту супутники дистанційного зондування Землі «Січ-1» і «Січ-2».