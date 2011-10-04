Український супутник зв'язку буде запущений у листопаді 2012 року
09:21, 04 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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Москва. Український супутник зв`язку буде запущений у листопаді 2012 року.
Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ заявив у Москві голова Державного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ.
«Дійсно, уряд України прийняв пропозицію канадської сторони, яка дасть кредит. Був проведений тендер, і його виграло Красноярське ВАТ «Інформаційні супутникові системи імені академіка М.Решетньова», яке його (супутник) безпосередньо виготовить. Супутник буде запущений у листопаді 2012 року», - сказав Ю.АЛЕКСЄЄВ.
Як повідомляв УНІАН, раніше Україна успішно вивела на орбіту супутники дистанційного зондування Землі «Січ-1» і «Січ-2».
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