Україна розраховує почати запуски з космодрому в Бразилії в 2013 році

Москва. Україна розраховує почати запуски з космодрому Алкантара в Бразилії в 2013 році

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав у Москві голова Державного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ.

«Ми плануємо почати експлуатувати цей ракетний комплекс у 2013 році», - сказав Ю.АЛЕКСЄЄВ.

За його словами, він створюється на базі модернізованої ракети «Циклон», де встановлена нова система управління, збільшена вантажопідйомність, повністю зроблено новий третій ступінь.

Ю.АЛЕКСЄЄВ відзначив, що Україна розташована в центрі Європи і дуже густо заселена, тому не матиме на своїй території стартового місця. Проте українським урядом було ухвалено рішення і підписано відповідний меморандум про створення стартового комплексу в Алкантарі в Бразилії.

За словами голови ДКАУ, він здійснюється на пайових частках України і Бразилії. Україна несе відповідальність за розробку ракети, Бразилія - за створення інфраструктури. Спільно робиться стартовий комплекс.

Ю.АЛЕКСЄЄВ повідомив, що цей стартовий комплекс був самостійно спроектований ДКАУ.

«Його робота відпрацьовується в Дніпропетровську. Після відпрацювання ми завантажимо його на корабель і відвеземо до Бразилії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада проголосувала за надання державних гарантій для залучення кредиту на завершення програми з розробки і створення ракети-носія "Циклон-4" (включаючи наземний комплекс), яка запускатиметься з космодрому Алкантара.

Будівництво комплексу в Бразилії почалося у вересні 2010 р. у рамках спільного українсько-бразильського проекту, за яким Україна в особі конструкторського бюро "Південне" і держпідприємства "Південмаш" має також розробити і виготовити ракету-носій "Циклон-4".

22 вересня 2004 р. набув чинності українсько-бразильський договір про довгострокову співпрацю з використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Aлкантара.

Довідка УНІАН. «Циклон-4» — проект українського космічного ракетного комплексу (КРК), куди входитимуть ракета-носій (РН) «Циклон-4» і наземний комплекс, що забезпечує проведення на космодромі робіт з підготовки і запуску РН і корисного навантаження (КН).

«Циклон-4» є покращеним варіантом триступінчатої ракети-носія «Циклон-3», призначений для оперативного і високоточного виведення на колові, геостаціонарні та сонячно-синхронні орбіти космічних апаратів різного призначення з космодрому в Алкантарі. Він дозволить виводити супутники масою до 5,5 т на колову орбіту заввишки 500 км і масою до 1,8 т – на геоперехідну орбіту.

Центр запусків Алкантара — бразильський космодром на півночі атлантичного побережжя країни.