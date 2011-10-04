У Волинській області на мотоциклі розбилося троє юнаків, два з них – на смерть

У Волинській області на мотоциклі розбилося троє юнаків. Двоє загинуло, третій - госпіталізований в хірургічне відділення ЦРЛ.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Трагедія сталася о 00:20 на автодорозі Колодяжне -Локачі-Горохів в селі Колпитів. 21-річний житель села Марковичі, керуючи мотоциклом "Іж юпітер", з`їхав на праве узбіччя, де перекинувся. В результаті ДТП госпіталізований у реанімаційне відділення ЦРЛ, де від отриманих травм помер. 15-річний пасажир, житель Горохівського району також помер в реанімаційному відділення центральної районної лікарні. Третій пасажир, 18-річний житель села Марковичі з тілесними ушкодженнями госпіталізований в хірургічне відділення ЦРЛ.

Триває розслідування обставин ДТП.