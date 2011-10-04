У ДТП у Киргизії постраждали четверо громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, у ніч на 1 жовтня поблизу міста Бішкек сталася аварія автомобіля, у якому перебували ці громадяни України.

2 жовтня троє українських громадян, які отримали поранення середнього ступеню, були виписані з лікарні та за сприяння дипломатичної установи України у Киргизії повернулися на Батьківщину.

Одного громадянина України, який перебував у реанімації, у зв’язку із покращенням стану здоров’я переведено до хірургічного відділення. 3 жовтня його відвідав консульський співробітник посольства.