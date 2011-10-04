У ДТП у Киргизії постраждали четверо громадян України
13:52, 04 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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У ДТП у Киргизії постраждали четверо громадян України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
За його словами, у ніч на 1 жовтня поблизу міста Бішкек сталася аварія автомобіля, у якому перебували ці громадяни України.
2 жовтня троє українських громадян, які отримали поранення середнього ступеню, були виписані з лікарні та за сприяння дипломатичної установи України у Киргизії повернулися на Батьківщину.
Одного громадянина України, який перебував у реанімації, у зв’язку із покращенням стану здоров’я переведено до хірургічного відділення. 3 жовтня його відвідав консульський співробітник посольства.
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