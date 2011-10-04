Порт «Южний» за 9 місяців збільшив вантажообіг на 29%

За 9 місяців поточного року вантажообіг морського торгового порту «Южний» склав 17 млн. 37,6 тис. тонн, що на 11,8% більше плану і на 29,1% - фактичного вантажообігу за аналогічний період 2010 р.

Про це УНІАН повідомили в порту.

Згідно з повідомленням, з початку поточного року обсяг перероблених транзитних вантажів склав 8 млн. 727,9 тис. тонн, що на 3 млн. 290,5 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період 2010 року. У загальній номенклатурі за період січня-вересня найбільшу частку займають рудні вантажі - 7 млн. 778,8 тис. тонн.

В цілому за 9 місяців близько причалів оброблено 681 судно. На причальних фронтах та комплексі вагоноперекидача оброблено 138 тис. 982 вагона.

Довідка УНІАН. МТП "Южний" заснований у 1978 році, розташований на березі Аджаликського лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибина біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.