Греція на добу залишиться без авіасполучення через загальний страйк

Транспортні проблеми чекають на туристів у Греції сьогодні через добовий загальний страйк, передає РІА «Новости».

Аеропорти країни відмінили всі рейси на 24 години через страйк диспетчерів, які приєдналися до акцій двох найбільших профспілок країни.

У Греції страйкує держсектор і компанії, що належать державі, протестуючи проти планів уряду звільнити в «робочий резерв» 30 тисяч держслужбовців в обмін на черговий транш допомоги від ЄС і МВФ.

Не працюватимуть у середу всі установи, страхові фонди, податкова служба, адміністрація місцевого самоврядування. Державні лікарні залишаться тільки з черговим персоналом, так само працюватиме і «швидка допомога». Крім того, страйкують учителі, університетські викладачі і адвокати.

В Афінах заплановано кілька масових ходів, поліція вживає заходи на випадок безпорядків. Увесь громадський транспорт в Афінах, окрім метро, оголосив про зупинку роботи за різним графіком. На добу зупиняють роботу залізниці і поромні лінії.