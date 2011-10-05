Залізниці збільшили середньодобове навантаження на 2,5%

За підсумками експлуатаційної роботи за вересень 2011 року українські залізниці в середньому щодоби навантажували 1 млн. 127,97 тис. тонн вантажів, що складає 102,54% до вересня 2010 року.

Як повідомив УНІАН прес-центр «Укрзалізниці», цей показник збільшився в порівнянні з серпнем ц.р. на 35 тис. тонн.

При цьому збільшили середньодобове навантаження до рівня вересня 2010 року всі залізниці, в т.ч.: Донецька - на 4,37%, Придніпровська - 0,45%, Південна - 1,68%, Південно-Західна - 1,36%, Одеська - 4, 67%, Львівська - 1,34%.

Згідно з повідомленням, у вересні 2011 року в середньому на добу вивантажувалося близько 17,58 тис. вагонів, що складає 101,6% до рівня вересня минулого року.

Нагадаємо, з 1 липня цього року "Укрзалізниця" запровадила електронний документообіг під час перевезення вантажів у межах України. З 1 вересня «Укрзалізниця», разом з вантажовласниками і вантажовідправниками, повністю перейшла на безпаперові технології під час оформлення перевізних документів в електронному вигляді через систему АС Клієнт УЗ у внутрішньому вантажному сполученні.