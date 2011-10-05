«Укрзалізниця» за 9 місяців розкрила і попередила крадіжок майже на 2 млн. грн.

За 9 місяців 2011 року працівниками оперативних груп воєнізованої охорони Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці» було розкрито і попереджено 1248 крадіжок на суму 1 млн. 977,8 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці», під час проведених оперативних заходів до правоохоронних органів передано 1532 затриманих.

Згідно з повідомленням, також працівниками воєнізованої охорони регулярно проводилися оперативно-профілактичні заходи на об`єктах залізниці. Кількість затриманих склала 7815 чоловік, з них за ходіння по коліях у невстановленому місці - 7754 чоловік, за незаконний проїзд у вантажних потягах - 34 людини, зрив пломб та інше - 27 громадян. До адміністративної відповідальності притягнуто 6487 громадян, загальна сума штрафів склала 199,7 тис. грн.

Як зазначають у відомстві, найбільше розкрито і попереджено крадіжок на Придніпровській залізниці - 473, Донецькій - 262, Львівській - 225.

Нагадаємо, за перше півріччя 2011 року працівниками оперативних груп воєнізованої охорони залізниць було розкрито і попереджено 870 крадіжок на суму 997,6 тис. грн.