"АероСвіт" і Vietnam Airlines уклали угоду про спільну експлуатацію лінії Київ-Хошимін

5 жовтня 2011 року українська та в`єтнамська авіакомпанії "АероСвіт" і Vietnam Airlines уклали угоду про спільну експлуатацію (Code-share agreement) повітряної лінії Київ-Хошимін.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «АероСвіту».

Документ було підписано за підсумками засідання українсько-в`єтнамської міжурядової комісії з питань торгово-економічного та науково-технічного співробітництва в рамках офіційного візиту в Україну прем`єр-міністра Соціалістичної Республіки В`єтнам Нгуєн Тан ЗУНГА.

Відповідно до угоди, фактичним перевізником на лінії Київ-Хошимін є "АероСвіт", маркетинговим - Vietnam Airlines. До експлуатації маршруту українська авіакомпанія має намір приступити 21 грудня 2011 року. Рейси до Хошиміна виконуватимуться в середу та суботу, в зворотному напрямку – в четвер і неділю. У київському аеропорту "Бориспіль" польоти до В`єтнаму будуть зістиковані з рейсами "АероСвіту" з найбільших міст України та інших пунктів у країнах Європи, Близького Сходу та Закавказзя.

Крім цього "АероСвіт" і Vietnam Airlines завершують підготовку до введення в дію угоди про застосування спеціальних тарифів (Special prorate agreement).

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником. Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Експлуатує 24 літаки виробництва компанії Boeing – 8 далекомагістральних Boeing 767-300ER і 16 середньомагістральних Boeing 737. Крім цього "АероСвіт" використовує літаки перевізників-партнерів, включаючи Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році приступить до оновлення середньомагістрального флоту літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.

Авіакомпанія Vietnam Airlines пов`язує свою історію зі створенням у 1956 р. цивільної авіації В`єтнаму. В 1993 р. отримала офіційний статус національного перевізника країни. Сьогодні має розгалужену маршрутну мережу – пов`язує 20 міст В`єтнаму й обслуговує 26 міжнародних напрямків до пунктів у Північній Америці, Європі, Азії та Австралії. Є членом глобального авіаційного альянсу SkyTeam. Оперує літаками Boeing 777, Airbus 330, Airbus 320/321, Fokker 70, ATR72. До 2015 року планує розширити флот до 115 літаків, включаючи новітні типи повітряних суден Boeing B787 і Airbus A350-900.